Проевропейская партия экс-премьера Болгарии провалила попытку создать правительство

Вторая по величине партия Болгарии, антикоррупционная партия экс-премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова "Мы продолжаем изменения" отказалась от планов сформировать правительство после того, как не смогла заручиться поддержкой в неофициальном парламенте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

За проект правительственной программы, предложенной партией Петкова, проголосовали лишь 63 болгарских депутата. Против выступили 114 законодателей – блок ГЕРБ экс-премьера Бойко Борисова и пророссийская партия "Возрождение". Остальные три политических фракции, включая социалистов, воздержались во время голосования.

Напомним, министр обороны Болгарии Димитар Стоянов сообщил, что страна не предоставит снаряды для Украины, по его словам, у Болгарии нет достаточного количества снарядов.

Ранее мы писали, что полностью отказавшись от российского газа, Болгария подписала долгосрочный газовый контракт с Турцией.

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