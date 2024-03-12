ua en ru
Вт, 12 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Проекти переговорних рамок для України та Молдови розіслали членам ЄС, - журналіст

Вівторок 12 березня 2024 18:35
UA EN RU
Проекти переговорних рамок для України та Молдови розіслали членам ЄС, - журналіст Архівне фото: Проекти переговорних рамок для України та Молдови розіслали членам ЄС (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Єврокомісія завершила підготовку переговорних рамок щодо членства України та Молдови в ЄС.

Про це заявив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у X.

За його словами, проєкт переговорних рамок щодо Молдови та України тепер надіслано країнам-членам Євросоюз.

Нещодавно віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявляв, що виконавчий орган ЄС підготує проєкти переговорних рамок, які рекомендуватиме схвалити державам-членам після виконання Україною всіх вимог.

Переговори щодо вступу України в ЄС

Нагадаємо, у грудні лідери країн-членів ЄС на саміті у Брюсселі схвалили початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу.

Фактично переговори про вступ України до ЄС поки не розпочалися, оскільки зараз ще ведеться скринінг українського законодавства на відповідність вимогам ЄС, а також формується переговорна рамка.

Переговорна рамка - це технічне завдання яке охоплює різноманітні аспекти майбутніх перемовин про членство в ЄС з країною-кандидатом:

  • етапи перемовин,
  • відкриття переговорних глав, які глави відкриваються першими, які закриваються останніми,
  • як оцінюється прогрес і закриваються переговорні глави та ін.

Як говорила в інтерв'ю РБК-Україна посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова, переговори можуть стартувати навесні.

Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що Європейська комісія представить рамкові умови для переговорів щодо вступу нашої країни до Євросоюзу вже цього місяця.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Єврокомісія Євросоюз Молдова
NEWS
Під носом у Кремля. Як атаки дронів та прорив кордону переносять війну на територію РФ
Під носом у Кремля. Як атаки дронів та прорив кордону переносять війну на територію РФ
DAILY
Олександр Кубраков: Полякам не треба шукати ворогів в Україні, у нас з ними спільний ворог
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна Олександр Кубраков: Полякам не треба шукати ворогів в Україні, у нас з ними спільний ворог