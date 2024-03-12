Проекти переговорних рамок для України та Молдови розіслали членам ЄС, - журналіст

Єврокомісія завершила підготовку переговорних рамок щодо членства України та Молдови в ЄС.

Про це заявив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у X .

За його словами, проєкт переговорних рамок щодо Молдови та України тепер надіслано країнам-членам Євросоюз.

Нещодавно віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявляв, що виконавчий орган ЄС підготує проєкти переговорних рамок, які рекомендуватиме схвалити державам-членам після виконання Україною всіх вимог.

Переговори щодо вступу України в ЄС

Нагадаємо, у грудні лідери країн-членів ЄС на саміті у Брюсселі схвалили початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу.

Фактично переговори про вступ України до ЄС поки не розпочалися, оскільки зараз ще ведеться скринінг українського законодавства на відповідність вимогам ЄС, а також формується переговорна рамка.

Переговорна рамка - це технічне завдання яке охоплює різноманітні аспекти майбутніх перемовин про членство в ЄС з країною-кандидатом:

етапи перемовин,

відкриття переговорних глав, які глави відкриваються першими, які закриваються останніми,

як оцінюється прогрес і закриваються переговорні глави та ін.

Як говорила в інтерв'ю РБК-Україна посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова, переговори можуть стартувати навесні.

Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що Європейська комісія представить рамкові умови для переговорів щодо вступу нашої країни до Євросоюзу вже цього місяця.