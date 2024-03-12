Проекти переговорних рамок для України та Молдови розіслали членам ЄС, - журналіст
Єврокомісія завершила підготовку переговорних рамок щодо членства України та Молдови в ЄС.
Про це заявив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у X.
За його словами, проєкт переговорних рамок щодо Молдови та України тепер надіслано країнам-членам Євросоюз.
Нещодавно віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявляв, що виконавчий орган ЄС підготує проєкти переговорних рамок, які рекомендуватиме схвалити державам-членам після виконання Україною всіх вимог.
Переговори щодо вступу України в ЄС
Нагадаємо, у грудні лідери країн-членів ЄС на саміті у Брюсселі схвалили початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу.
Фактично переговори про вступ України до ЄС поки не розпочалися, оскільки зараз ще ведеться скринінг українського законодавства на відповідність вимогам ЄС, а також формується переговорна рамка.
Переговорна рамка - це технічне завдання яке охоплює різноманітні аспекти майбутніх перемовин про членство в ЄС з країною-кандидатом:
- етапи перемовин,
- відкриття переговорних глав, які глави відкриваються першими, які закриваються останніми,
- як оцінюється прогрес і закриваються переговорні глави та ін.
Як говорила в інтерв'ю РБК-Україна посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова, переговори можуть стартувати навесні.
Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що Європейська комісія представить рамкові умови для переговорів щодо вступу нашої країни до Євросоюзу вже цього місяця.
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