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Проекты переговорных рамок для Украины и Молдовы разослали членам ЕС, - журналист

Вторник 12 марта 2024 18:35
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Проекты переговорных рамок для Украины и Молдовы разослали членам ЕС, - журналист Архивное фото: Проекты переговорных рамок для Украины и Молдовы разослали членам ЕС (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Еврокомиссия завершила подготовку переговорных рамок по членству Украины и Молдовы в ЕС.

Об этом заявил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в X.

По его словам, проект переговорных рамок по Молдове и Украине теперь направлен странам-членам Евросоюза.

Недавно вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявлял, что исполнительный орган ЕС подготовит проекты переговорных рамок, которые будет рекомендовать одобрить государствам-членам после выполнения Украиной всех требований.

Переговоры по вступлению Украины в ЕС

Напомним, в декабре лидеры стран-членов ЕС на саммите в Брюсселе одобрили начало переговоров по вступлению Украины в Евросоюз.

Фактически переговоры о вступлении Украины в ЕС пока не начались, поскольку сейчас еще ведется скрининг украинского законодательства на соответствие требованиям ЕС, а также формируется переговорная рамка.

Переговорная рамка - это техническое задание, которое охватывает различные аспекты будущих переговоров о членстве в ЕС со страной-кандидатом:

  • этапы переговоров,
  • открытие переговорных глав, которые открываются первыми, которые закрываются последними,
  • как оценивается прогресс и закрываются переговорные главы и т.д.

Как говорила в интервью РБК-Украина посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова, переговоры могут стартовать весной.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что Европейская комиссия представит рамочные условия для переговоров по вступлению нашей страны в Евросоюз уже в этом месяце.

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