У проекті декларації саміту G20 немає згадок про війну в Україні, - Reuters

Учасники G20 поки не змогли вирішити розбіжності щодо формулювання пункту підсумкової декларації у питанні повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У 38-сторінковому проекті, який був розповсюджений серед членів G20, параграф "геополітична ситуація" залишився порожнім, тоді як було погоджено 75 інших параграфів, що включали зміну клімату, криптовалюти та реформи в багатосторонніх банках розвитку.

Одне з джерел повідомило Reuters, що спільна декларація може не досягти згоди. Однак є варіант, що там будуть вказані позиції всіх членів з переліком їх погоджень та незгод.

"Ми можемо приховати розбіжності та зробити загальну заяву про те, що ми повинні мати мир і злагоду в усьому світі, щоб усі погодилися", - сказало інше джерело видання.

Ще один високопосадовець однієї з країн "двадцятки" заявив, що пункти щодо війни проти України були узгоджені країнами Заходу та направлені РФ для їхньої оцінки. Росія, за його словами, мала можливість прийняти погляди західних країн і висловити свою незгоду як частину заяви.

"Поки що Росія блокує компроміс, прийнятний для всіх інших", - сказав він.

У разі відсутності згоди, Індії доведеться оприлюднити заяву голови, що означало б, що G20 вперше за 20 років самітів не матиме підсумкової декларації.

Саміт G20

Саміт в Нью-Делі відбудеться 9-10 вересня. Україна не увійшла до списку запрошених на саміт країн. За словами організаторів, такий формат нібито не підходить для обговорення проблем безпеки.

Також там не буде російського диктатора Володимира Путіна і китайського лідера Сі Цзіньпіна. Президент США Джо Байден, за даними ЗМІ, скористається цим, щоб схилити більше країн на сторону Америки.

А ЄС може скористатися їхньою відсутністю, щоб активізувати свою роботу з країнами так званого Глобального Півдня через зустрічі на високому рівні з африканськими лідерами.

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