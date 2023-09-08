Байден скористається відсутністю Путіна та Сі на саміті G20, - CNN

Президент США Джо Байден скористується відсутністю російського диктатора Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіня на саміті G20, щоб покращити відносини Америки з країнами, що розвиваються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Видання пише, що цьогорічний саміт буде присвячений країнам, що розвиваються та змінам клімати. Байден же, в свою чергу, зоче хосередитись на підтримці таких країн, а також протистоянні зростаючій військовій та економічній агресії з боку Росії та Китаю.

Найважливіша мета Байдена на G20 буде зосереджена навколо запропонованих реформ Світового банку та інших багатосторонніх банків розвитку, а також збільшення фінансування для тих установ, які зосереджені на підтримці країн, що розвиваються.

Але окрім конкретних реформ, представники адміністрації сподіваються, що присутність Байдена на саміті та його зосередженість на зміцненні банків посилатимуть повідомлення про відданість США цим країнам.

"Ми вважаємо, що Сполучені Штати сідають за стіл переговорів і кажуть: "Добре, ми знаємо, що нам потрібно реагувати на потреби країн, що розвиваються", — сказав радник США з національної безпеки Джейк Салліван.

Контраст між присутністю Байдена на саміті, який включає низку країн, що розвиваються, та відсутністю Сі також дасть американському президенту можливість підкреслити прихильність США до таких країн.

"Оскільки там немає президента Китаю, участь президента Байдена буде помітною, і це дасть сигнал регіону та всьому світу, що зобов’язання США тверді, а у Китаю, ймовірно, є інша риба, яку можна смажити", - сказав Юнь Сунь. старший науковий співробітник і директор китайської програми Центру Стімсона.

Для Байдена відсутність Сі та Путіна означає як втрачену можливість, так і відкриття, оскільки всі троє змагаються за вплив на світовій арені, зазначає CNN.

"Без Сі центральна пропозиція Байдена щодо реформування глобальних кредитних установ, таких як Світовий банк, навряд чи зустріне опір на рівні лідерів з боку Пекіна", - пише видання.

Саміт G20

Саміт в Нью-Делі відбудеться 9-10 вересня - там, серед іншого, мала відбутись зустріч Сі з Джо Байденом. Той заявив, що "розачарований" відмовою китайського колеги їхати на саміт.

Україна не увійшла до списку запрошених на саміт "Великої двадцятки" країн. Організатори пояснили це тим, що такий формат нібито не створено для обговорення проблем безпеки.

Варто зазначити, що не буде там і російського диктатора Володимира Путіна, замість нього РФ представлятиме голова російського МЗС Сергій Лавров.

До речі, відсутністю Сі та Путіна, за даними Bloomberg, скористається і ЄС - щоб активізувати свою роботу з країнами так званого Глобального Півдня через зустрічі на високому рівні з африканськими лідерами.

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