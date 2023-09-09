В проекте декларации саммита G20 нет упоминаний о войне в Украине, - Reuters
Участники G20 пока не смогли разрешить разногласия по формулированию пункта итоговой декларации по вопросу полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В 38-страничном проекте, распространенном среди членов G20, параграф "геополитическая ситуация" остался пустым, тогда как было согласовано 75 других параграфов, включавших изменение климата, криптовалюты и реформы в многосторонних банках развития.
Один из источников сообщил Reuters, что совместная декларация может не достичь согласия. Однако есть вариант, что будут указаны позиции всех членов с перечнем их согласий и несогласий.
"Мы можем скрыть разногласия и сделать всеобщее заявление о том, что мы должны иметь мир во всем мире, чтобы все согласились", - сказал другой источник издания.
Еще один высокопоставленный чиновник одной из стран "двадцатки" заявил, что пункты по войне против Украины были согласованы странами Запада и направлены РФ для их оценки. Россия, по его словам, имела возможность принять взгляды западных стран и выразить свое несогласие как часть заявления.
"Пока Россия блокирует компромисс, приемлемый для всех остальных", - сказал он.
В случае отсутствия согласия, Индии придется обнародовать заявление главы, что означало бы, что G20 впервые за 20 лет саммитов не будет иметь итоговой декларации.
Саммит G20
Саммит в Нью-Дели состоится 9-10 сентября. Украина не вошла в список приглашенных на саммит стран. По словам организаторов, такой формат вроде бы не подходит для обсуждения проблем безопасности.
Также там не будет российского диктатора Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина. Президент США Джо Байден, по данным СМИ, воспользуется этим, чтобы склонить больше стран на сторону Америки.
А ЕС может воспользоваться их отсутствием, чтобы активизировать свою работу со странами так называемого Глобального Юга из-за встреч на высоком уровне с африканскими лидерами.
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