Проекта "Стена" нет, но обустройство границы с РФ еще продолжается, - Погранслужба

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко заявил, что сейчас продолжается обустройство границы с Российской Федерацией. При этом проекта "Стена" нет.

"Проекта "Стена" нет. Такое название сохранилось в обиходе. К сожалению, в нашем обществе проект "Стена" ассоциируется лишь с негативными проявлениями", - заявил Дейнеко.

По его словам, то, кода удастся завершить обустройство границы с РФ, зависит только от Украины и того, что хочет видеть общество на границе.

"Надо понимать, что нет такой стены, которая бы нас надежно от нее защитила, стала своеобразным саркофагом от русских "Искандеров" и танков. Такой стены не существует. Единственной стеной может быть готовность к самопожертвованию и мужество наших воинов из ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы и всех других сил безопасности и обороны", - пояснил Дейнеко.

Он добавил, что в его представлении "стена" должна обеспечивать 100% контроль за линией границы.

"Именно такое инженерное обустройство мы и проводим. Обустраиваем противотанковый ров, контрольно-следовую полосу, рокадную дорогу и завершаем это все созданием системы видеонаблюдения. То есть мы строим башни, на которые устанавливаем видеокамеры и тепловизоры, которые постоянно в формате 24/7 обеспечивают контроль за государственной границей. Это наиболее эффективная система, которая позволяет полностью исключить человеческий фактор", - отметил глава ГПСУ.