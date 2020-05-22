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Кабмин может продлить проект "Стена" на границе с РФ до 2025 года

Новости » Политика     22.05.2020 - 15:28
Кабмин может продлить проект "Стена" на границе с РФ до 2025 года
Фото: проект "Стена" (nfront.org.ua)

Сейчас изменения в плане работ находятся на согласовании в профильных министерствах

Завершить строительство "Стены" в установленные сроки оказалось невозможно, поэтому в пограничной службе ожидают решения Кабмина продлить срок выполнения проекта. Планируется, что стена на границе будет полностью достроена в 2025 году.

Об этом сообщил спикер государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии РБК-Украина.

В ГПСУ подчеркнули, что программа строительства стены не была сокращена или прекращена.

"Предусматривались четкие сроки и пределы финансирования проекта ("Стена", - ред.). однако, он был недофинансирован и поэтому выполнить запланированный объем работ до 2021 года - невозможно. Поэтому сроки и пределы финансирования будут корректироваться. Предполагается, что завершение строительных работ произойдет в 2025 году. Такое предложение может выносить ГПСУ для того, чтобы внести изменения в постановление Кабмина о порядке обустройства в инженерном плане государственной границы", - сообщил Демченко.

По его словам, решение о продлении строительства до 2025 года должен принять Кабмин. Сейчас изменения в плане работ находятся на согласовании в профильных министерствах.

"Пока что изменений в распоряжении Кабмина нет. Из-за ограничения государственного финансирования утвержденного плана мероприятий, а также в связи с ростом стоимости строительных работ были обработаны изменения. Уже обработано и направлено на согласование органам исполнительной власти. Предполагается согласование различных министерств и ведомств. После этого это будет выноситься на рассмотрение правительства", - добавил он.

Напомним, в 2014 году Арсений Яценюк анонсировал начало возведения физической границы между Украиной и Российской Федерацией. Строительство должно было завершиться в 2018 году, однако сроки продлили до 2021 года. Сейчас планируется перенос реализации проекта "Стена" еще на 4 года.

Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новости Украины граница с РФКабинет Министров Украины
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