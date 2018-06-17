Аваков: проект "Стена" в Харьковской области готов на 80%

Работы продолжатся в Сумской и Луганской областях

Проект Европейского вала ("Стена"), который начали реализовывать еще в 2014 году, готов на 80%. Об этом во время инспекции российско-украинской границы заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает ТСН.

Проект "Стена" предусматривает укрепление границы, строительство фортификационных сооружений и внедрение интеллектуальной системы контроля.

Развитие границы начали в нескольких областях, но только в Харьковской области проект почти реализовали. Чиновники обещают окончательно обустроить 270 километров харьковского участка уже к концу этого года. Далее работы продолжатся в Сумской и Луганской областях.

"То есть логика: сделали Харьков, с этой стороны Сумы пробиваем до конца, и пошел Луганск. По Луганску не спешим, потому что, может, придется все-таки делать настоящую границу", - пояснил Аваков.

Как известно, "Европейский вал" или "Стена" - проект обустройства украинской государственной границы с Россией. Он инициирован Кабинетом министров Украины под руководством Арсения Яценюка в 2014 году. Проект рассчитан до 2020 года и предусматривает обустройство инженерными сооружениями и системами наблюдения.