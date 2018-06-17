Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Аваков: проект "Стена" в Харьковской области готов на 80%

НовостиПолитика    17.06.2018 - 14:28
Фото: Арсен Аваков (mvs.gov.ua)
Фото: Арсен Аваков (mvs.gov.ua)

Работы продолжатся в Сумской и Луганской областях

Проект Европейского вала ("Стена"), который начали реализовывать еще в 2014 году, готов на 80%. Об этом во время инспекции российско-украинской границы заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает ТСН.

Проект "Стена" предусматривает укрепление границы, строительство фортификационных сооружений и внедрение интеллектуальной системы контроля.

Развитие границы начали в нескольких областях, но только в Харьковской области проект почти реализовали. Чиновники обещают окончательно обустроить 270 километров харьковского участка уже к концу этого года. Далее работы продолжатся в Сумской и Луганской областях.

"То есть логика: сделали Харьков, с этой стороны Сумы пробиваем до конца, и пошел Луганск. По Луганску не спешим, потому что, может, придется все-таки делать настоящую границу", - пояснил Аваков.

Как известно, "Европейский вал" или "Стена" - проект обустройства украинской государственной границы с Россией. Он инициирован Кабинетом министров Украины под руководством Арсения Яценюка в 2014 году. Проект рассчитан до 2020 года и предусматривает обустройство инженерными сооружениями и системами наблюдения.

Возвращение оккупированной территории Донбасса не будет военной операцией, - Аваков
Теги публикации: Арсен Аваков, Стена, граница  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Угрожает здоровью украинцев": нардеп требует отменить КиевПрайд-2018 (фото)
Нужны свидетели: семья лидера группы Ріаnобой срочно просит о помощи
"Экстренная остановка и сбой движения": подростки устроили ЧП в метро (видео)
"Настоящий человек": Владимир Зеленский призвал освободить Олега Сенцова
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь