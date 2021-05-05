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Проекту "Стіна" немає, але облаштування кордону з РФ ще триває, - Прикордонслужба

Новость на русском → Києва, Середа 05 травня 2021 08:55
Проекту "Стіна" немає, але облаштування кордону з РФ ще триває, - Прикордонслужба Фото: голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко (прес-служба ДПСУ)
Автор: Олег Черниш, Ігор Литвиненко

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко заявив, що зараз триває облаштування кордону з Російською Федерацією. При цьому проекту "Стіна" немає.

Про це Дейнеко заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

"Проекту "Стіна" немає. Така назва збереглася в побуті. На жаль, в нашому суспільстві проект "Стіна" асоціюється лише з негативними проявами", - заявив Дейнеко.

За його словами, те, що вдасться завершити облаштування кордону з РФ, залежить тільки від України і того, що хоче бачити суспільство на кордоні.

"Треба розуміти, що немає такої стіни, яка б нас надійно від неї захистила, стала своєрідним саркофагом від російських "Іскандерів" і танків. Такої стіни не існує. Єдиною стіною може бути готовність до самопожертви і мужність наших воїнів з ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби та всіх інших сил безпеки і оборони", - пояснив Дейнеко.

Він додав, що в його уявленні "стіна" повинна забезпечувати 100% контроль за лінією кордону.

"Саме таке інженерне облаштування ми і проводимо. Облаштовуємо протитанковий рів, контрольно-слідову смугу, рокадну дорогу і завершуємо це все створенням системи відеоспостереження. Тобто ми будуємо вежі, на які встановлюємо відеокамери та тепловізори, які постійно у форматі 24/7 забезпечують контроль за державним кордоном. Це найбільш ефективна система, яка дозволяє повністю виключити людський фактор", - зазначив глава ДПСУ.

Зазначимо, проект Європейського валу на кордоні з РФ почав виконуватися в 2014 році після початку російської агресії. Станом на 2018 рік міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомляв, що так звана "Стіна" готова на 80%.

Раніше РБК-Україна писало, що Кабмін може продовжити проект "Стіна" на кордоні з РФ до 2025 року.

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