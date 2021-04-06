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Проекта подозрения Медведчуку еще нет, - Венедиктова

Автор: Анастасия Рокитна

Уголовные производства, в которой фигурирует народный депутат Виктор Медведчук, будут иметь логическое завершение. Однако, проекта подозрения лидеру политсовета "ОПЗЖ" нет.

Об этом заявила в интервью агентству "Интерфакс-Украина" генпрокурор Ирина Венедиктова.

Она сообщила, что при наличии оснований будут подготовлены подозрения.

"У нас есть много производств, в которых фигурирует эта фамилия... Свое логическое продолжение, завершение они найдут. Сегодня материалы, которые были бы проектами подозрений, мне не подавали", - сказала Венедиктова.

По ее словам, следствие активно работает в различных направлениях по Медведчуку: по сети автозаправок, фактах возможного незаконного перемещения нефтепродуктов из РФ вне таможенного контроля и в отношении уклонения от уплаты налогов.

"Также о деятельности "Украинского выбора", где трем участникам общественного движения уже сообщено о подозрении в содействии оккупации Крыма", - рассказала Венедиктова.

Напомним, Офис генпрокурора сообщил о подозрении трем руководителям инициативных групп общественного движения "Украинский выбор", лидером которой является нардеп Виктор Медведчук.

Их подозревают в участии в организации и проведении незаконного "референдума" в Крыму.

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Новости Украины Виктор МедведчукИрина Венедиктова
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