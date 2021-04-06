Проекта подозрения Медведчуку еще нет, - Венедиктова

Она сообщила, что при наличии оснований будут подготовлены подозрения.

"У нас есть много производств, в которых фигурирует эта фамилия... Свое логическое продолжение, завершение они найдут. Сегодня материалы, которые были бы проектами подозрений, мне не подавали", - сказала Венедиктова.

По ее словам, следствие активно работает в различных направлениях по Медведчуку: по сети автозаправок, фактах возможного незаконного перемещения нефтепродуктов из РФ вне таможенного контроля и в отношении уклонения от уплаты налогов.

"Также о деятельности "Украинского выбора", где трем участникам общественного движения уже сообщено о подозрении в содействии оккупации Крыма", - рассказала Венедиктова.