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Проекту підозри Медведчуку ще немає, - Венедіктова

Автор: Анастасія Рокитна

Кримінальні провадження, у якиї фігурує народний депутат Віктор Медведчук, матимуть логічне завершення. Однак, проекту підозри лідеру політради "ОПЗЖ" немає.

Про це заявила в інтерв'ю агенству "Інтерфакс-Україна" генпрокурор Ірина Венедіктова.

Вона повідомила, що за наявності підстав буде підготовлено підозри.

"У нас є багато проваджень, у яких фігурує це прізвище... Своє логічне продовження, завершення вони знайдуть. На сьогодні матеріали, які були б проектами підозр, мені не подавали", - сказала Венедіктова.

За її словами, слідство активно працює в різних напрямах по Медведчуку: щодо мережі автозаправок, фактів можливого незаконного переміщення нафтопродуктів із РФ поза митним контролем і щодо ухилення від сплати податків.

"Також щодо діяльності "Українського вибору", де трьом учасникам громадського руху вже повідомлено про підозру у сприянні окупації Криму", - розповіла Венедіктова.

Нагадаємо, Офіс генпрокурора повідомив про підозру трьом керівникам ініціативних груп громадського руху "Український вибір", лідером якої є нардеп Віктор Медведчук.

Їх підозрюють в участі в організації та проведенні незаконного "референдуму" в Криму.

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Новини України Віктор МедведчукІрина Венедіктова
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