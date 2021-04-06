Проекту підозри Медведчуку ще немає, - Венедіктова

Вона повідомила, що за наявності підстав буде підготовлено підозри.

"У нас є багато проваджень, у яких фігурує це прізвище... Своє логічне продовження, завершення вони знайдуть. На сьогодні матеріали, які були б проектами підозр, мені не подавали", - сказала Венедіктова.

За її словами, слідство активно працює в різних напрямах по Медведчуку: щодо мережі автозаправок, фактів можливого незаконного переміщення нафтопродуктів із РФ поза митним контролем і щодо ухилення від сплати податків.

"Також щодо діяльності "Українського вибору", де трьом учасникам громадського руху вже повідомлено про підозру у сприянні окупації Криму", - розповіла Венедіктова.