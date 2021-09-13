Проект закона об олигархах создает риски для свободы слова в Украине, - Закария

Проект закона об олигархах создает риск для свободного функционирования СМИ и свободы слова в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление ведущего телеканала CNN Фарида Закарии на форуме YES в Киеве.

"Обществу выгодно иметь много различных медиаканалов, множество различных владельцев бизнеса. Я бы скорее беспокоился о законах, которые определенным образом осложняют для гражданского общества и частного сектора возможности владеть СМИ, выражать свое мнение. Очень важно помнить, что свобода прессы означает свободу вообще. Каждый должен иметь возможность говорить свободно", - прокомментировал Закария проект закона №5599 об олигархах.

Напомним, 2 сентября уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрию Разумкову с официальным письмом, в котором отметила несоответствие Конституции законопроекта об олигархах и предложила направить его в Венецианскую комиссию. Это решение также поддержали 4 фракции парламента.

10 сентября Разумков направил законопроект для получения заключения в Венецианскую комиссию.

Это решение приветствовали в консультационной миссии ЕС при Украине и европейские дипломаты. Сам проект закона об олигархах на YES раскритиковали иностранные дипломаты, бизнесмены и представители международных организаций как нарушающий принципы демократии и верховенства права.