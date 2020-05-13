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Данилов о запрете российских соцсетей: СНБО уже все сделал

Новости » Политика     13.05.2020 - 17:48
Данилов о запрете российских соцсетей: СНБО уже все сделал
Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)

В ближайшее время появится президентский указ

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) поддержал продление запрета российских соцсетей. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает "Радио Свобода".

По его словам, вопрос о продлении запрета российских социальных сетей уже рассмотрен.

"СНБО уже все сделал, ждите указ президента", - заявил Данилов.

Отметим, сегодня в Верховной раде Украины собрали необходимое количество подписей для еще одного внеочередного заседания. Как сообщили инициаторы из фракции "Голос", внеочередное заседание собирается ради продления запрета на российские социальные сети.

В то же время замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии РБК-Украина заявила, что продление санкций решением СНБО сделает бессмысленным принятие парламентского постановления. Таким образом, в президентской фракции рассчитывают, что нардепам удастся избежать еще одного внеочередного заседания Рады на этой неделе.

Санкции против российских социальных сетей и ряда других медиаресурсов действуют с мая 2017 года. Сам президент Владимир Зеленский перед выборами критиковал данный запрет.

Теги Новости Украины СНБОсоцсетизапрет
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