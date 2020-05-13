Проект указу про заборону російських соцмереж уже в Офісі президента, - Данілов

Фото: Олексій Данілов (РБК-Україна)

РНБО направило проект документу на підпис Зеленському

Проект указу щодо застосування санкцій до російських соцмереж переданий до Офісу президента України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу РНБО.

Повідомляється, що члени РНБО розглянули всі пропозиції щодо продовження санкцій.

"За результатами розгляду більшістю членів РНБО України рішення щодо застосування, скасування та внесення змін до обмежувальних заходів (санкцій) ухвалено", - йдеться у повідомленні.

У РНБО уточнили, що цим рішенням, серед іншого, передбачається продовження заборони в Україні російських соціальних мереж і інтернет-сервісів, зокрема "Mail.ru", "ВКонтакте", "Одноклассники" та інших.

"З метою введення в дію ухваленого рішення відповідний проект указу президента України переданий до Офісу президента України", - повідомили в РНБО.

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада проведе ще одне позачергове засідання. У фракції "Голос" повідомили, що на засіданні планується розглянути постанову про продовження заборони на російські соціальні мережі.

Заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в коментарі РБК-Україна заявила, що продовження санкцій рішенням РНБО зробить безглуздим прийняття парламентської постанови.