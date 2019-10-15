Проект о судебной реформе Зеленского получил более 300 поправок

Фото: Верховная Рада (РБК-Украина)

Комитет по вопросам правовой политики рекомендовал принять законопроект за основу и в целом

Президентский законопроект №1008 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления ко второму чтению получил более 300 поправок от народных депутатов. Об этом заявил заместитель председателя комитета по вопросам правовой политики Валерий Божик, передает корреспондент РБК-Украина.

Законопроект призван на перегрузку и усиление участия международных экспертов в судебной системе.

"Этот законопроект был подан в ВР президентом Украины и призван как можно быстрее начать изменения в деятельности Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), Высшего совета правосудия и судейского корпуса. ВККС будет перезагружена и усилена участием международных экспертов", - сообщил Божик.

По его словам, все поправки были поддержаны комитетом.

"В комитет было подано 330 предложений и поправок. Комитетом были учтены 52. Комитет рекомендует принять законопроект №1008 за основу и в целом", - добавил он.

Напомним, Верховная рада приняла проект закона о судебной реформе за основу 12 сентября. Документ предлагает упорядочить деятельность Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Высшего совета правосудия.

Позже, генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выразила обеспокоенность в связи с принятием украинским парламентом в первом чтении судебной реформы Зеленского.