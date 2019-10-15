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Проект судової реформи Зеленського отримав більше 300 поправок

Новини » Політика    15.10.2019 - 13:30
Проект судової реформи Зеленського отримав більше 300 поправок
Фото: Верховна Рада (РБК-Україна)

Комітет з питань правової політики рекомендував прийняти законопроект за основу та в цілому

Президентський законопроект №1008 про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського управління до другого читання отримав більше 300 поправок від народних депутатів. Про це заявив заступник голови комітету з питань правової політики Валерій Божик, передає кореспондент РБК-Україна.

Законопроект покликаний на перевантаження та посилення участі міжнародних експертів в судовій системі.

"Цей законопроект був поданий до ВР президентом України і покликаний як можна швидше почати зміни в діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС), Вищої ради правосуддя та суддівського корпусу. ВККС буде перезавантажена і посилена участю міжнародних експертів", - повідомив Божик.

За його словами, всі поправки були підтримані комітетом.

"В комітет було подано 330 пропозицій і поправок. Комітетом були враховані 52. Комітет рекомендує прийняти законопроект №1008 за основу і в цілому", - додав він.

Нагадаємо, Верховна рада прийняла проект закону про судову реформу за основу 12 вересня. Документ пропонує впорядкувати діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради правосуддя.

Пізніше, генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич висловила стурбованість у зв'язку з прийняттям українським парламентом у першому читанні судової реформи Зеленського.

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