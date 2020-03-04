Проект по очистке питьевой воды стартовал в Мариуполе

Соглашение с французской компанией Natixis о применении межправительственного соглашения об официальной поддержке проекта по поставке питьевой воды в городе Мариуполе подписала министр финансов Оксана Маркарова. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Как отмечается в сообщении, соглашение о применении регулирует условия использования и погашения кредита по Рамочному договору.

Кредит предоставляется правительством Республики Франция в лице компании Natixis в размере, который не превышает 64 млн евро. Его реализация позволит городу Мариуполю улучшить качество услуг по предоставлению питьевой воды, что имеют жизненно важное значение для 450-тысячного населения города.

Ключевые условия кредитования проекта:

срок - 30 лет;

льготный период - 10 лет;

процентная ставка после окончания льготного периода - 0,08% годовых;

погашение основной суммы - 40 равными платежами каждые 6 месяцев;

принятие контрактов к исполнению - не позднее 31 декабря 2021 года.

Завершения финансирования, а соответственно и реализация проекта должно произойти до 31 июля 2025 года. Реализовывать проект будет коммунальное предприятие "Мариупольское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства".

Напомним, в апреле 2019 года Верховная рада ратифицировала соглашение с Францией о кредит в размере 64 млн евро на финансирование поставок питьевой воды в Мариуполе.