Проект з очистки питної води стартував у Маріуполі

Угоду з французькою компанією Natixis про застосування міжурядової угоди щодо офіційної підтримки проекту з постачання питної води у місті Маріуполі підписала міністр фінансів Оксана Маркарова. Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Як зазначається в повідомленні, угода про застосування регулює умови використання та погашення кредиту за Рамковим договором.

Кредит надається урядом Республіки Франція в особі компанії Natixis в розмірі, що не перевищує 64 млн євро. Його реалізація дозволить місту Маріуполю поліпшити якість послуг з надання питної води, що мають життєво важливе значення для 450-тисячного населення міста.

Ключові умови кредитування проекту:

строк - 30 років;

пільговий період - 10 років;

процентна ставка після завершення пільгового періоду - 0,08% річних;

погашення основної суми - 40 рівними платежами кожні 6 місяців;

прийняття контрактів до виконання - не пізніше 31 грудня 2021 року.

Завершення фінансування, а відповідно і реалізація проекту повинна відбутись до 31 липня 2025 року. Реалізовувати проект буде комунальне підприємство "Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства".

Нагадаємо, у квітні 2019 року Верховна рада ратифікувала угоду з Францією про кредит у розмірі 64 млн євро на фінансування постачання питної води в Маріуполі.