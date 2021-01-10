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Проект новой Конституции Беларуси может быть готов до 2022, - Лукашенко

Автор: Юлия Струк

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что проект новой Конституции страны может быть готов к концу 2021 года. Такие изменения он анонсировал еще в конце июня.

Об этом сообщает РБК.

"Думаю, что к концу будущего года проект новой Конституции будет готов. И тогда на референдуме люди определят, быть новой конституции или не быть", - рассказал Лукашенко.

Ранее политик подчеркивал, что Конституция нуждается в "решительных изменениях", в том числе в том, что касается распределения полномочий разных уровней власти.

Как писало РБК-Украина, в Беларуси в воскресенье, 10 января, проходят акции протеста. В Минске заявляют о первых задержаниях.

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Кроме Минска, протесты проходят в ряде белорусских городов - Бресте, Могилеве, Гродно.

Напомним, Лукашенко призвал граждан страны "взять голову в руки". Он считает, что белорусам следует задуматься о будущем.

По его словам, белорусы только вместе могут спасти свою страну, а в другом случае "дети будут ходить в лаптях и снова под кнутом".

Так, ранее Лукашенко заявил, что он покинет пост только по результатам выборов.

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