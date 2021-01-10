Проект нової Конституції Білорусі може бути готовий до 2022, - Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що проект нової Конституції країни може бути готовий до кінця 2021 року. Такі зміни він анонсував ще в кінці червня.

Про це повідомляє РБК.

"Думаю, що до кінця наступного року проект нової Конституції буде готовий. І тоді на референдумі люди визначать, бути новій конституції чи не бути", - розповів Лукашенко.

Раніше політик підкреслював, що Конституція потребує "рішучих змін", в тому числі в тому, що стосується розподілу повноважень різних рівнів влади.

Як писало РБК-Україна, в Білорусі в неділю, 10 січня, проходять акції протесту. У Мінську заявляють про перші затримання.

Крім Мінська, протести проходять у ряді білоруських міст - Бресті, Могильові, Гродно.

Нагадаємо, Лукашенко закликав громадян країни "взяти голову в руки". Він вважає, що білорусам слід задуматися про майбутнє.

За його словами, білоруси тільки разом можуть врятувати свою країну, а в іншому випадку "діти будуть ходити в постолах і знову під батогом".

Так, раніше Лукашенко заявив, що він покине пост тільки за результатами виборів.