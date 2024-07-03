ua en ru
Ср, 03 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українці відповіли, що для них важливіше: вступ до ЄС чи до НАТО

Україна, Середа 03 липня 2024 14:39
UA EN RU
Українці відповіли, що для них важливіше: вступ до ЄС чи до НАТО Фото: вступ до НАТО важливіший (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Дві третини українців (64%) вважають вступ до Європейського Союзу та НАТО однаково важливим для країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Європейської ради з міжнародних відносин.

При цьому 7% віддали перевагу євроінтеграції України, а 12% заявили, що членство в НАТО зараз важливіше.

Ще 15% назвали не важливим ні те, ні інше.

Українці відповіли, що для них важливіше: вступ до ЄС чи до НАТО

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, 25 червня 2024 року стартував формальний початок переговорів щодо вступу України до ЄС. Згідно з поточними планами, нова велика хвиля розширення Євросоюзу можлива у 2030 році.

За даними опитування Центру Разумкова, на початку 2024 року близько половини респондентів, що Україна стане членом ЄС упродовж п'яти років. Крім того, 15% вважають, що Україна стане членом ЄС через 5-10 років, ще 5% – через 10-20 років.

Україна поки що не отримувала запрошення до НАТО, і на найближчому саміті Альянсу у Вашингтоні цього запрошення не очікується.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Вступ в ЄС
NEWS
План РФ на літо. Чи може ворог піти у новий наступ та розширити фронт
План РФ на літо. Чи може ворог піти у новий наступ та розширити фронт
DAILY
Детективна історія. Що відбувається всередині НАБУ та хто бореться за контроль над Бюро
Юлія Акимова, Мілан Лєліч Детективна історія. Що відбувається всередині НАБУ та хто бореться за контроль над Бюро