Проект змін до Податкового кодексу отримав понад 400 поправок, - Южаніна

Фото: Ніна Південця (РБК-Україна)

Бюджет-2019 будуть розглядати після змін до Податкового кодексу

Бюджетоутворюючий законопроект № 9260 про зміни до Податкового кодексу отримав вже більше 400 поправок від народних депутатів. Про це в коментарі РБК-Україна розповіла голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна.

За її словами, даний законопроект отримав більше 400 поправок.

"Поки не знаю, скільки їх буде в цілому. Зараз триває робота робочої групи комітету", - омтетила Южаніна.

У той же час спікер Верховної ради Андрій Парубій закликав нардепів подати правки до законопроекту про внесення змін у Податковий кодекс до 14:00.

"Після цього я звернуся до комітету податкової політики провести засідання з 14:00 до 16:00, щоб ми після обіду могли перейти до розгляду Податкового кодексу. І вже потім - держбюджет", - заявив Парубій.

Зазначимо, 8 листопада Рада прийняла за основу в першому читанні законопроект №9260 щодо поліпшення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів, який, зокрема, передбачає підвищення акцизу на тютюнові вироби на 9%.