В проект избирательного кодекса внесено рекордное количество поправок, - Парубий

Рассмотрение поправок к проекту избирательного кодекса состоится в максимально сжатые сроки. Об этом сегодня на брифинге по итогам заседания согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов заявил председатель ВРУ Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

"Есть рекордное количество правок. И если говорить откровенно, то комитет правовой политики, который возглавляет Руслан Князевич, физически даже не справляется с тем большим наплывом информации, который вносится в законопроект", - заявил Парубий.

При этом он отметил, что рассмотрение поправок к проекту избирательного кодекса состоится в максимально сжатые сроки.

Напомним, как сообщалось ранее, Парубий заявил, что к проекту Избирательного Кодекса подали рекордные 4400 поправок.

"Я считаю большой победой то, что мы приняли его в первом чтении. Я хочу проинформировать всех присутствующих о том, что по состоянию на сегодня подано 4400 поправок к нему. Самый длинный законопроект в истории парламента за 25 лет – это изменения в процессуальные кодексы", - рассказал он.