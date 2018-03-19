У проект виборчого кодексу внесено рекордну кількість поправок, - Парубій

Розгляд поправок до проекту виборчого кодексу відбудеться в максимально стислі терміни. Про це сьогодні на брифінгу за підсумками засідання погоджувальної ради керівників фракцій і голів комітетів заявив голова ВРУ Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

"Є рекордна кількість правок. І якщо говорити відверто, то комітет правової політики, який очолює Руслан Князевич, фізично навіть не справляється з тим великим напливом інформації, що вноситься в законопроект", - заявив Парубій.

При цьому він зазначив, що розгляд поправок до проекту виборчого кодексу відбудеться в максимально стислі терміни.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, Парубій заявив, що до проекту Виборчого Кодексу подали рекордні 4400 поправок.

"Я вважаю великою перемогою те, що ми прийняли його в першому читанні. Я хочу проінформувати всіх присутніх про те, що станом на сьогодні подано 4400 поправок до нього. Найдовший законопроект в історії парламенту за 25 років – це зміни в процесуальні кодекси", - розповів він.