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Інтерв'ю

У проект виборчого кодексу внесено рекордну кількість поправок, - Парубій

НовиниПолітика    19.03.2018 - 15:04
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)

У Раді розглядають рекордну кількість поправок у проект виборчого кодексу

Розгляд поправок до проекту виборчого кодексу відбудеться в максимально стислі терміни. Про це сьогодні на брифінгу за підсумками засідання погоджувальної ради керівників фракцій і голів комітетів заявив голова ВРУ Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

"Є рекордна кількість правок. І якщо говорити відверто, то комітет правової політики, який очолює Руслан Князевич, фізично навіть не справляється з тим великим напливом інформації, що вноситься в законопроект", - заявив Парубій.

При цьому він зазначив, що розгляд поправок до проекту виборчого кодексу відбудеться в максимально стислі терміни.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, Парубій заявив, що до проекту Виборчого Кодексу подали рекордні 4400 поправок.

"Я вважаю великою перемогою те, що ми прийняли його в першому читанні. Я хочу проінформувати всіх присутніх про те, що станом на сьогодні подано 4400 поправок до нього. Найдовший законопроект в історії парламенту за 25 років – це зміни в процесуальні кодекси", - розповів він.

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Теги: Андрій Парубій, Верховна Рада, избирательная кампания
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