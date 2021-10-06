Проект госбюджета-2022 могут изменить. В Минфине не исключают пересмотр макропрогноза

В Министерстве финансов не исключают возможность пересмотра макроэкономических показателей, на основании которых рассчитывался проект госбюджета на 2022 год. Правительство имеет такое право.

"Будем исходить из того, насколько это повлияет на бюджет. Если у нас будет выше ВВП, это сразу скажется на доходах, но инфляция отразится и на расходах. К макропрогнозу нужно подходить тщательно и аккуратно, взвешивая каждую цифру", - подчеркнул министр.

Марченко считает, что инфляционные показатели, заложенные в госбюджете на следующий год, - адекватные. В Минфине рассчитывают на нисходящий инфляционный тренд, который, как считает министр, будет до конца этого года и продолжится в следующем году.

Кроме того, чиновник уточнил, что прогнозы могут измениться с учетом новой реальности сырьевых рынков и ситуации в США и Китае.

"Это все влияет на наш экспорт и импорт. Но в целом, если взять инклюзивную нашу экономику, мы довольно неплохо себя показываем в этом году. Это пока не отразилось на показателях ВВП. Но надеюсь, что в III-IV квартале будет более существенный рост, видим для этого все основания ", - сказал Марченко.