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Проект по экономическому паспорту - антиконституционный, - Железняк

Автор: Наталия Гурковская

Власти усиливают налоговое давление на предпринимателей, чтобы увеличить поступления в бюджет, но при этом инициируют внедрение коррупционного проекта об экономическом паспорте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка.

"Законопроект об экономическом паспорте считаю откровенно коррупционным, антиконституционным и, честно говоря, даже вредным для макроэкономической ситуации", - сказал Железняк телеканалу "Украина 24".

Он подчеркнул: власть никак не помогает бизнесу выжить в кризис, наоборот - еще больше усиливает налоговое давление, но при этом предлагает ввести откровенно коррупционную программу "экономический паспорт".

"Были ли предложены какие-то поддержки во время коронавируса для предпринимателей? Нет! Что сейчас предлагают для предпринимателей? С 1 января внедрили РРО, повысили налоги, увеличили полномочия налоговой. Вот какие три замечательные "шаги" (в кавычках) предложила власть", - рассказал Железняк.

По его словам, для власти поддержка бизнеса не является приоритетом, а миллиарды средств из бюджета собираются аккумулировать в Фонде будущих поколений и потратить в коррупционных целях.

"Все, что я слышу - это то, что они хотят еще забрать несколько десятков миллиардов и положить их себе в карман под названием очень красивым - "Фонд будущих поколений", - подытожил Железняк.

Ранее народный депутат, член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алена Шкрум заявила, что законопроект об экономическом паспорте нельзя принимать, поскольку власти не предложили механизмы защиты от обесценивания средств, которые будут накапливаться в Фонде будущих поколений.

В то же время, эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что инициатива президента "экономический паспорт" может оставить бюджет без денег на социальные выплаты, подчеркнув, что подобные программы финансируются за счет профицита бюджета, а в Украине он дефицитный.

Напомним, 6 декабря президент внес в Верховную раду два законопроекта о введении "экономического паспорта украинца". Инициатива предусматривает открытие для детей, рожденных с 1 января 2019 года, счетов, на которых будут накапливаться средства от рентных платежей. Эти средства дети смогут использовать после достижения совершеннолетия на получение образования или покупку жилья.

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