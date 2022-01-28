Проект по экономическому паспорту - антиконституционный, - Железняк

"Законопроект об экономическом паспорте считаю откровенно коррупционным, антиконституционным и, честно говоря, даже вредным для макроэкономической ситуации", - сказал Железняк телеканалу "Украина 24".

Он подчеркнул: власть никак не помогает бизнесу выжить в кризис, наоборот - еще больше усиливает налоговое давление, но при этом предлагает ввести откровенно коррупционную программу "экономический паспорт".

"Были ли предложены какие-то поддержки во время коронавируса для предпринимателей? Нет! Что сейчас предлагают для предпринимателей? С 1 января внедрили РРО, повысили налоги, увеличили полномочия налоговой. Вот какие три замечательные "шаги" (в кавычках) предложила власть", - рассказал Железняк.

По его словам, для власти поддержка бизнеса не является приоритетом, а миллиарды средств из бюджета собираются аккумулировать в Фонде будущих поколений и потратить в коррупционных целях.

"Все, что я слышу - это то, что они хотят еще забрать несколько десятков миллиардов и положить их себе в карман под названием очень красивым - "Фонд будущих поколений", - подытожил Железняк.