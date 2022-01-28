Проект щодо економічного паспорту - антиконституційний, - Железняк

"Законопроект про економічний паспорт вважаю відверто корупційним, антиконституційним і, чесно говорячи, навіть шкідливим для макроекономічної ситуації", - сказав Железняк телеканалу "Україна 24".

Він наголосив: влада ніяк не допомагає бізнесу вижити в кризу, навпаки - ще більше посилює податковий тиск, але при цьому пропонує запровадити відверто корупційну програму "економічний паспорт".

"Чи були запропоновані якісь підтримки під час коронавірусу для підприємців? Ні! Що зараз пропонують для підприємців? З 1 січня впровадили РРО, підвищили податки, збільшили повноваження податкової. Ось які три чудових "кроки" (в лапках) запропонувала влада", - розповів Железняк.

За його словами, для влади підтримка бізнесу не є пріоритетом, а мільярди коштів з бюджету збираються акумулювати в Фонді майбутніх поколінь та витратити в корупційних цілях.

"Все, що я чую - це те, що вони хочуть ще забрати декілька десятків мільярдів і покласти їх собі в кишеню під назвою дуже красивою - "Фонд майбутніх поколінь", - підсумував Железняк.