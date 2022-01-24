Проект "экономического паспорта" в нынешней редакции не даст приумножения средств, - нардеп

Власть не предложила механизмов защиты от обесценивания средств, которые будут накапливаться в Фонде будущих поколений, а без этого запускать "экономический паспорт" нельзя.

"Весь международный опыт говорит о том, что такие суверенные фонды и в Кувейте, и в Норвегии, и в США, и в Аляске, и в Канаде, и в Катаре, и в других странах... И они не только аккумулируют деньги от какого-то ресурса, а они еще эти деньги реинвестируют. Иначе нет смысла просто аккумулировать их и держать у себя на счетах", - рассказала Шкрум.

В то же время, по ее словам, в законопроекте по "экономическому паспорту" такие механизмы не предусмотрены, а значит, аккумулированные средства просто обесценятся.

"Деньги имеют такую ​​привычку обесцениваться, терять свою цену через год, через два, а тем более через 15-20 лет, как мы это планируем. Поэтому фонд должен инвестировать эти средства и фонд должен их приумножать", - подчеркнула Шкрум.

По ее мнению, идея инвестирования средств фонда в облигации внутреннего государственного займа не позволит увеличить накопление, поскольку это является лишь переводом средств с одного бюджетного счета на другой.

"Для меня наиболее концептуальная проблема - это доходность фонда, которая будет формироваться за счет этих поступлений ренты, что будут вкладываться в облигации внутреннего государственного займа. И вот здесь я не понимаю пока позицию Минфина, потому что по факту это не создание никакой прибавочной стоимости ни для страны, ни для экономики, а перекладывание прямо из одного кармана денег Минфина в другой карман", - пояснила Шкрум.