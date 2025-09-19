Проєкт держбюджету передбачає продовження війни протягом 2026 року, - Марченко

"Проєкт головного фінансового документа підготовлено на системі стратегічного планування на основі Бюджетної декларації на 2026-2028 роки і сформований на основі сценарію, що передбачає продовження війни протягом 2026 року", - сказав він.

За його словами, тому ключовим пріоритетом, як і в попередні роки залишається фінансування сектору безпеки і оборони.

Марченко заявив, що усі доходи бюджету, які заплановані в бюджеті на 2026 рік в сумі 2,8 млрд гривень, будуть спрямовані на сектор безпеки та оборони.

Бюджетні показники

Марченко розповів, що зростання ВВП України прогнозується на рівні 2,4%, споживчі ціни зростуть на 9,9%, середньомісячна зарплата зросте до 30 тисяч гривень.

Крім того, мінімальна зарплата зросте з 8000 гривень до 8647 гривень. Курс гривні до долара закладений на рівні 45,7 грн/долар (у 2025 році - 42,4 грн/долар).



Доходи бюджету зростуть на 447 млрд гривень до 2,827 трлн гривень.



Найбільшим джерелом стануть ПДФО та військовий збір - 93,6 млрд гривень.



Видатки бюджету збільшаться на 415 млрд гривень до 4,804 трлн гривень.



Видатки на оборону зростуть з 2,637 трлн гривень до 2,806 трлн гривень.

