Проект госбюджета предусматривает продолжение войны в течение 2026 года, - Марченко

"Проект главного финансового документа подготовлен на системе стратегического планирования на основе Бюджетной декларации на 2026-2028 годы и сформирован на основе сценария, предусматривающего продолжение войны в течение 2026 года", - сказал он.

По его словам, поэтому ключевым приоритетом, как и в предыдущие годы остается финансирование сектора безопасности и обороны.

Марченко заявил, что все доходы бюджета, которые запланированы в бюджете на 2026 год в сумме 2,8 млрд гривен, будут направлены на сектор безопасности и обороны.

Бюджетные показатели

Марченко рассказал, что рост ВВП Украины прогнозируется на уровне 2,4%, потребительские цены вырастут на 9,9%, среднемесячная зарплата вырастет до 30 тысяч гривен.

Кроме того, минимальная зарплата вырастет с 8000 гривен до 8647 гривен. Курс гривны к доллару заложен на уровне 45,7 грн/доллар (в 2025 году - 42,4 грн/доллар).



Доходы бюджета вырастут на 447 млрд гривен до 2,827 трлн гривен.



Крупнейшим источником станут НДФЛ и военный сбор - 93,6 млрд гривен.



Расходы бюджета увеличатся на 415 млрд гривен до 4,804 трлн гривен.



Расходы на оборону вырастут с 2,637 трлн гривен до 2,806 трлн гривен.

