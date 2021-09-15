Проект бюджета-2022 поступил в Верховную раду

Проект государственного бюджета на 2022 год поступил в Верховную раду Украины. Он был согласован на заседании Кабинета министров 15 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента .

Отметим, согласно проекту бюджета-2022, рост экономики Украины в следующем году ожидается на уровне 3,8%, средний курс валют - 28,6-28,7 гривен за доллар.

Напомним, ранее сообщалось, что расходы на медицину в следующем году вырастут до 197,2 млрд гривен, а на вакцинацию от коронавируса выделят 6 млрд гривен.

Кроме того, на Пенсионный фонд закладывается более полутриллиона гривен в связи с запланированными доплатами отдельным категориям пенсионеров.