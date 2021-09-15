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Бюджет-2022: сколько получит Пенсионный фонд

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Киев, Среда 15 сентября 2021 14:26
Бюджет-2022: сколько получит Пенсионный фонд Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Украинский премьер-министр Денис Шмигаль рассказал, какой будет бюджет Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в проекте госбюджета на 2022 год. Он составит 531 млрд гривен.

Об этом он заявил на заседании правительства, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию брифинга.

Глава правительства сообщил, что бюджет Пенсионного фонда на следующий год составит 531 млрд гривен, что на 31 млрд больше 2021-го года.

"Мы запускаем индексацию всех пенсий с 1 марта - это дополнительные 28,2 млрд гривен. Доплаты военным пенсионерам - 10,6 млрд грн. Пересчет пенсий чернобыльцам - дополнительно 2,5 млрд грн. Продолжение программ доплаты пенсионерам старше 75 лет и новые доплаты", - сообщил Шмыгаль.

Напомним, кроме того в Украине с 1 октября 2022 году пенсионерам будут доплачивать ежемесячно до 300 гривен.

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