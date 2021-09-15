Проект бюджету-2022 надійшов до Верховної ради

Проект державного бюджету на 2022 рік надійшов до Верховної ради України. Він був погоджений на засіданні Кабінету міністрів 15 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту .

Зазначимо, згідно з проектом бюджету-2022, зростання економіки України в наступному році очікується на рівні 3,8%, середній курс валют - 28,6-28,7 гривень за долар.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що витрати на медицину наступного року зростуть до 197,2 млрд гривень, а на вакцинацію від коронавірусу виділять 6 млрд гривень.

Крім того, на Пенсійний фонд закладається понад півтрильйона гривень у зв'язку із запланованими доплатами окремим категоріям пенсіонерів.