Продукты подорожают. Эксперты назвали риски из-за роста цен на удобрения

В полной мере рост цен на газ и удобрения отразится в стоимости аграрной продукции, которая будет произведена уже в сезоне 2022-2023 года. Это связано с длиной сельскохозяйственного цикла.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Как высокие цены на газ ударят по аграриям и будут ли дорожать продукты ".

Как отметил генеральный директор по сельскохозяйственному производству компании "Нибулон" Константин Хмельницкий, цены на удобрения, закупленные под весеннюю и осеннюю посевные кампании этого года, выросли на 35% на фосфорно-калийную группу, на азотную - больше чем в два раза. Но даже такой резкий рост, по его словам, не успел повлиять на фактическую конечную стоимость продукции этого сезона - не дошел до конечного потребителя готового продукта - до полок магазинов.

"Сельскохозяйственный цикл довольно длительный - для отдельных культур растянут на два календарных года, например, для озимой пшеницы, посев которой происходит текущей осенью, а урожай ожидается летом 2022 года. Поэтому и в большей степени влияние роста цен на данный вид продукции будет ощущаться на урожае в следующем году", - разъяснил он.

Генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Роман Сластен подчеркнул, что цены на аграрную продукцию определяются конъюнктурой мирового рынка. И пока она в целом достаточно благоприятна. "Но возможен как дальнейший рост, так и снижение цен в следующем сезоне", - добавил эксперт.