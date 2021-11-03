Как высокие цены на газ ударят по аграриям и будут ли дорожать продукты

Энергетический кризис и сопутствующие ему аномально высокие цены на газ не пройдут бесследно для аграрных компаний. Химические заводы по всей Европе вынуждены сокращать выпуск минеральных удобрений, ключевым сырьем для которых является газ. Цены на удобрения в Украине за год выросли в разы, что, по мнению аналитиков, "съест" сверхприбыли аграрных экспортеров и приведет к удорожанию продуктов питания. Подробнее – ниже в материале РБК-Украина.

Дефицит и высокие цены на газ в Европе могут не только создать проблемы зимой при прохождении отопительного сезона, но и оставить отпечаток на рынке продовольствия. Аграрии видят риски для своего бизнеса из-за высокой стоимости минеральных удобрений. Ведь в их производстве основное сырье – это газ.

Цены выросли в разы

Цены на удобрения растут весь год. Азотная группа подорожала в три раза, рассказал генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Роман Сластен. Аммиачная селитра, говорит он, в октябре прошлого года была по 7 тысяч гривен/тонна, сейчас – 22 тысячи гривен/тонна, а карбамид стоил 9 тысяч гривен/тонна, теперь – 27 гривен/тонна. И рост цен все еще продолжается.

Данные по импорту только подтверждают этот тренд. Из-за границы в Украину завезли пока немногим меньше удобрений, чем в прошлом году, но в деньгах суммы уже гораздо выше. Если за весь 2020 год в страну импортировали удобрений почти на 842 млн долларов, то по итогу девяти месяцев этого года сумма поставок достигла почти 1,1 млрд долларов, следует из данных Гостаможни.

Стремительное повышение стоимости началось во второй половине текущего сезона, как на азотную группу, так и на фосфорно-калийные удобрения, пояснил изданию заместитель генерального директора по сельскохозяйственному производству компании "Нибулон" Константин Хмельницкий. На рынке есть определенный дефицит товара, говорит он.

"Сейчас наблюдаем рост, и особенно стремительный – нитрат аммония, мочевины, КАС (карбамидно-аммиачная смесь, – ред.). Ежедневно происходит корректировка цен в большую сторону. Тенденции носят глобальный характер и зависят от многих факторов, заранее спрогнозировать период стабилизации цен сложно. Ожидаем стабилизацию", – сказал Хмельницкий.

Коррекция цен вполне возможна, соглашается генеральный директор компании "УкрАгроКонсалт" Сергей Феофилов. Но она будет определяться целым рядом факторов – и ценой на газ, и объемом производства удобрений, и направлениями экспорта, и источниками импорта удобрений. К настоящему моменту, по мнению гендиректора "УкрАгроКонсалта", в стоимости удобрений "сильны спекулятивные моменты".

"Сейчас как раз тот период, когда обычно начинаются закупки материально-технических ресурсов на весеннюю посевную кампанию. Аммиачная селитра в январе этого года стоила 8 тысяч гривен за тонну, на конец октября – 24-25 тысяч, а еще в середине октября цена была 18-20 тысяч гривен. Рост цен впечатляющий. Пока впечатление такое, что рынок находится в состоянии паники – адаптация рынка к совершенно новой реальности в разгаре", – подчеркнул собеседник.

Фермерский сектор, по его словам, сейчас несколько притормозил закупки удобрений. Покупатели ожидают большей ясности на рынке и вполне возможно, что спустя какое-то время снижение спроса также будет способствовать коррекции цен, считает он. Тем более что у крупных агропроизводителей, очевидно, имеются некоторые запасы удобрений.

В Министерстве аграрной политики за неделю так и не смогли предоставить изданию комментарий по ситуации з запасами удобрений и последствиями этой проблемы для отрасли, попросив больше времени на подготовку ответа.

Мировой тренд: хватит ли Украине удобрений

Но Украина здесь далеко не одинока. Глобальный дефицит по мировому рынку удобрений оценивается уже на уровне 7 млн тонн, уточнил Сергей Феофилов. Известно о сокращении производства удобрений в Норвегии, Нидерландах, Испании на 40-50%. В Германии в октябре, к примеру, резко упало производство аммиака. Кроме того, сообщалось об остановке двух заводов в Великобритании.

Ежегодное потребление аграрным сектором Украины аммиачной селитры, по оценке Феофилова, составляет 2,1-2,2 млн тонн, карбамидно-аммиачной смеси – немногим менее 1 млн тонн. Эту продукцию производят три ключевых игрока – заводы холдинга Ostchem, "Днепразот" и Одесский припортовый завод (ОПЗ).

"Признаки дефицита этой продукции на рынке Украины видны и их наличие в дальнейшем будет зависеть, в том числе от работы этих предприятий. Насколько дефицит будет острым, сейчас ответить крайне сложно", – отметил Сергей Феофилов.

Риски дефицита действительно есть, говорит Роман Сластен. "По меньшей мере, прекратилось производство карбамида на ОПЗ. Другие заводы до сих пор работали, однако в случае нехватки сырья могут быть перебои в работе", – пояснил он.

РБК-Украина обратилось за комментарием в компании Ostchem (владеет тремя заводами по производству удобрений) и "Днепразот" насчет ситуации с ценами на газ и доступным им сырьем для производства удобрений. На момент выхода публикации в "Днепразоте" ответ не предоставили.

Тогда как, по словам директора департамента корпоративных коммуникаций компании Group DF (владеет холдингом Ostchem) Олега Арестархова, их предприятия сокращать производство удобрений осенью не планируют.

"Наоборот – в ноябре будем наращивать объемы производства – сейчас горячий сезон, капремонты закончились. Если не будет технических сбоев, постепенно загрузку нашего завода "ЧеркассыАзот" в течение 10 дней доведем почти до 100%. Развернули производство ИАС на "Ровноазоте", – сказал Арестархов.

Загрузка заводов, по его мнению, будет даже выше, чем в конце прошлой весны. Газа предприятиям для этого пока достаточно, говорит он. "Цены на газ уже снизились немного, тренд вроде позитивный, но я не верю в дальнейшее падение цен на газ в ближайший квартал", – отметил собеседник.

В Group DF указали на два глобальных фактора, которые будут влиять на отрасль: американский газ по высокой цене по-прежнему будет уходить в Азию – в Китай, а запуск "Северного потока-2" могут оттянуть на весну 2022 года. Иными словами, европейский рынок будет и дальше нуждаться в больших объемах топлива.

"Ко всему прочему высоким ценам способствуют события на внешних рынках удобрений – катаклизмы и остановки заводов приведут к сокращению глобального производства. Важно: за период "ковида" разрушились многие логистические цепочки по поставке удобрений. Особенно это касается перевозок по воде. На глобальных рынках удобрений нервозность и неопределенность. Значит, и цена на удобрения вряд ли будет падать", – говорит Олег Арестархов.

Производители понимают, что, остановив свои заводы, они откроют дорогу к существенной либерализации импорта, считает Роман Сластен. "Это не отвечает их (производителей, – ред.) позиции насчет протекционистских мер на внутреннем рынке", – добавил он.

Ситуацию для аграриев, по его мнению, могли бы сгладить заблаговременные контракты на объемы удобрений у заводов, но в нынешней ситуации даже такой инструмент не работает. "Производители азотных удобрений даже по предоплаченным поставкам товара массово сообщают заказчикам о пересмотре условий и необходимости доплаты к текущему уровню цены", – пояснил гендиректор УКАБ.

При этом, по словам Арестархова, контракты, которые предприятия ранее подписались выполнить, выполняются – все конечные потребители получают удобрения. "Те поставки, которые происходят сейчас, это сделки июня. Кто из фермеров покупал удобрения заблаговременно – выиграли", – уверяет он.

На уровне слухов, учитывая риски дефицита, курсирует информация о возможном снятии ограничений на поставки российских минудобрений. В Минэкономики на запрос РБК-Украина проигнорировали этот вопрос, но указали, что у государства достаточно инструментов, чтобы через так называемые "встроенные амортизаторы" смягчить влияния ценовых шоков.

"Для рынка газа это уровень запасов, сформированный по более низкой цене. Используя этот элемент, страна может сгладить влияние временного шока цены", – указали в Минэкономики.

В самой же России экспорт удобрений, похоже, вообще могут ограничить, чтобы впрок обеспечить местных аграриев. И это при том, что там химические заводы имеют доступ к относительно дешевому газу для производства удобрений. Получат ли российские экспортеры зерна преимущество на мировых рынках, имея дешевые удобрения, газ и дизтопливо? Эти бонусы их агросектору, как указал Роман Сластен, нивелируются экспортными пошлинами на зерновые.

Будут ли дорожать продукты: чего ждут аграрии

Цены на удобрения, закупленные под весеннюю и осеннюю посевные кампании этого года, выросли на 35% на фосфорно-калийную группу, на азотную – больше чем в два раза, говорит Константин Хмельницкий из "Нибулона". Но даже такой резкий рост, по его словам, не успел повлиять на фактическую конечную стоимость продукции этого сезона – не дошел до конечного потребителя готового продукта – до полок магазинов.

"Сельскохозяйственный цикл довольно длительный – для отдельных культур растянут на два календарных года, например, для озимой пшеницы, посев которой происходит текущей осенью, а урожай ожидается летом 2022 года. Поэтому и в большей степени влияние роста цен на данный вид продукции будет ощущаться на урожае в следующем году", – разъяснил он.

В полной мере рост цен на газ и удобрения отразится в стоимости аграрной продукции, которая будет произведена уже в сезоне 2022-2023, подтверждает Сергей Феофилов. "Здесь, конечно, нельзя исключать каких-то спекулятивных моментов на рынке зерна и продовольствия, которые могут и будут присутствовать", – полагает он.

К тому же, как отметил Роман Сластен из УКАБ, цены на аграрную продукцию определяются конъюнктурой мирового рынка. И пока она в целом достаточно благоприятна. "Но возможен как дальнейший рост, так и снижение цен в следующем сезоне", – добавил эксперт.

Цены на продукты питания также во многом будут зависеть и от урожая следующего года. Здесь, по словам Константина Хмельницкого, нужно учитывать не только удобрения, но и другие факторы: погодные условия, генетический потенциал семенного материала, а также наличие и качество средств защиты растений. Не говоря уже о техническом и кадровом потенциале аграрных предприятий.

"Это не взаимозаменяемые факторы, и в условиях каждого года могут по-разному влиять на уровень зависимости урожая от использования удобрений", – сказал Хмельницкий.

Высокий урожай этого года будет сдерживать повышение продовольственных цен в следующем году, сказали изданию в Минэкономики. Еще один фактор, который, по их мнению, удержит скачек цен – ожидаемая относительная стабильность обменного курса гривны. "Будет сдерживать динамику цен, как на импортные продукты, так и на отечественные из-за влияния конкуренции", – полагают в министерстве.

Пока же давление на потребительские цены, в т.ч. и на продовольственном рынке, поддерживается и постоянным ростом цен производителей. В течение января-сентября они выросли на 34,7%, в пищевой промышленности – на 12,6%. Здесь, как указали в Минэкономики, наиболее важную роль как раз играет внешний фактор – рост мировых цен на энергоносители, которые, как ожидают в министерстве, в следующем году упадут.