Продукти подорожчають. Експерти назвали ризики через зростання цін на добрива

Як зазначив генеральний директор з сільськогосподарського виробництва компанії "Нібулон" Костянтин Хмельницький, ціни на добрива, закуплені під весняну та осінню посівні кампанії цього року, зросли на 35% на фосфорно-калійну групу, на азотну - більше ніж у два рази. Але навіть таке різке зростання, за його словами, не встигло вплинути на фактичну кінцеву вартість продукції цього сезону - не дійшло до кінцевого споживача готового продукту - до полиць магазинів.

"Сільськогосподарський цикл досить тривалий - для окремих культур розтягнутий на два календарні роки, наприклад, для озимої пшениці, посів якої відбувається поточної осені, а урожай очікується влітку 2022 року. Тому і більшою мірою вплив зростання цін на даний вид продукції буде відчуватися на врожаї в наступному році", - роз'яснив він.

Генеральний директор асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Роман Сластьон підкреслив, що ціни на аграрну продукцію визначаються кон'юнктурою світового ринку. І поки вона в цілому досить сприятлива. "Але можливе як подальше зростання, так і зниження цін у наступному сезоні", - додав експерт.

Високий урожай цього року буде стримувати підвищення продовольчих цін наступного року, сказали виданню в Мінекономіки. Ще один фактор, який, на їхню думку, утримає стрибок цін - очікувана відносна стабільність обмінного курсу гривні. "Буде стримувати динаміку цін, як на імпортні продукти, так і на вітчизняні через вплив конкуренції",- вважають у міністерстві.