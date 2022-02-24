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Продукты в магазинах. У Зеленского ответили, насколько хватит запасов

Автор: Мария Кучерявец

В Офисе президента рассказали, насколько хватит запасов продуктов на складах сетевых магазинов на фоне массового спроса. Там заявляют, что их хватит на 15-20 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя ОП Михаила Подоляка во время брифинга.

"На сегодня проверенные запасы на 15-20 дней в складских помещениях сетей магазинов. Например, в" АТБ", можно констатировать это. То есть, безусловно, если будет такой спекулятивный спрос такой как на АЗС, то чуть меньше по количеству дней у нас будет продуктов питания. Но это все будет решаться в оперативном режиме", - рассказал он.

Отметим, в результате нападения России на Украину по всей стране наблюдается ажиотаж: образуются большие очереди в аптеки, банкоматы, АЗС и, в том числе магазины.

Напомним, как заявили в НБУ, все расчеты по картам осуществляются без ограничений.

Добавим, сегодня утром Путин объявил о начале военной операции против Украины.

Подробнее о том, что сейчас происходит на Донбассе, о ситуации в Украине и на украинских границах, реакцию мира на происходящие события - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Офис президентаИрина Подоляк