Продукты в магазинах. У Зеленского ответили, насколько хватит запасов

"На сегодня проверенные запасы на 15-20 дней в складских помещениях сетей магазинов. Например, в" АТБ", можно констатировать это. То есть, безусловно, если будет такой спекулятивный спрос такой как на АЗС, то чуть меньше по количеству дней у нас будет продуктов питания. Но это все будет решаться в оперативном режиме", - рассказал он.

Отметим, в результате нападения России на Украину по всей стране наблюдается ажиотаж: образуются большие очереди в аптеки, банкоматы, АЗС и, в том числе магазины.