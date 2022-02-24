RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Продукти в магазинах. У Зеленського відповіли, наскільки вистачить запасів

Автор: Марія Кучерявець

В Офісі президента розповіли, наскільки вистачить запасів продуктів на складах мережевих магазинів на тлі масованого попиту. Там заявляють, що їх вистачить на 15-20 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника ОП Михайла Подоляка під час брифінгу.

"На сьогодні перевірені запаси на 15-20 днів в складських приміщеннях мереж магазинів. Наприклад, в "АТБ", можна констатувати це. Тобто, безумовно, якщо буде такий спекулятивний попит такий як на АЗС, то трішки менше за кількістю днів в нас буде продуктів харчування. Але це все буде вирішуватися в оперативному режимі", - розповів він.

Зазначимо, внаслідок нападу Росії на України по всій країні спостерігається ажіотаж: утворюються великі черги до аптек, банкоматів, АЗС і, в тому числі магазинів.

Нагадаємо, як заявили в НБУ, усі розрахунки за картками здійснюються без обмежень.

Додамо, сьогодні вранці Путін оголосив про початок військової операції проти України.

Детальніше про те, що зараз відбувається на Донбасі, про ситуацію в Україні і на українських кордонах, реакцію світу на події, що відбуваються - в текстовому онлайні РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Офіс президентаІрина Подоляк