Продукти в магазинах. У Зеленського відповіли, наскільки вистачить запасів

В Офісі президента розповіли, наскільки вистачить запасів продуктів на складах мережевих магазинів на тлі масованого попиту. Там заявляють, що їх вистачить на 15-20 днів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника ОП Михайла Подоляка під час брифінгу.
"На сьогодні перевірені запаси на 15-20 днів в складських приміщеннях мереж магазинів. Наприклад, в "АТБ", можна констатувати це. Тобто, безумовно, якщо буде такий спекулятивний попит такий як на АЗС, то трішки менше за кількістю днів в нас буде продуктів харчування. Але це все буде вирішуватися в оперативному режимі", - розповів він.
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