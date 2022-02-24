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Все расчеты по банковским картам проводятся без ограничений, - НБУ

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Украина, Четверг 24 февраля 2022 12:27
Все расчеты по банковским картам проводятся без ограничений, - НБУ Фото: расчеты карточками в Украине проводятся без ограничений (kyivcity.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины не вводил ограничений на безналичные расчеты, в частности на расчеты через POS-терминалы в точках торговых сетей. Все безналичные расчеты можно проводить без ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отметили в пресс-службе, "самым безопасным и надежным способом оплаты в текущих условиях являются безналичные расчеты".

"Система электронных платежей (СЭП) Национального банка работает в обычном режиме. Банки Украины подключены к СЭП и проводят платежи клиентов в штатном режиме и без перебоев", - говорится в сообщении.

Напомним, глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что банковская система в условиях военного положения продолжает работать в обычном режиме. Вместе с тем, НБУ принял постановление об ограничении по снятию наличных в сумме 100 000 гривен. Работа валютного рынка остановлена, кроме продажи валюты клиентам.

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