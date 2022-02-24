Все расчеты по банковским картам проводятся без ограничений, - НБУ

Фото: расчеты карточками в Украине проводятся без ограничений (kyivcity.gov.ua)

Национальный банк Украины не вводил ограничений на безналичные расчеты, в частности на расчеты через POS-терминалы в точках торговых сетей. Все безналичные расчеты можно проводить без ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отметили в пресс-службе, "самым безопасным и надежным способом оплаты в текущих условиях являются безналичные расчеты". "Система электронных платежей (СЭП) Национального банка работает в обычном режиме. Банки Украины подключены к СЭП и проводят платежи клиентов в штатном режиме и без перебоев", - говорится в сообщении.