Продукты и коммуналка: на что украинцы тратят больше всего денег

Фото: рынок в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

На питание и жилье украинцы тратят более 60% своих денег

Самой большой статьей потребительских денежных расходов домохозяйств Украины в I квартале 2020 года были продукты питания и безалкогольные напитки - 46,8%. Далее идут жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива - 21,5%.

Об этом свидетельствуют данные выборочного опроса условий жизни домохозяйств Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, на одежду и обувь украинцы тратят 5,0% денег, на охрану здоровья - 5,0%, на транспорте - 3,9%, на связь - 3,7%, на табачные изделия - 2,5%, на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья - 2,2%, на отдых и культуру - 1,9%, на рестораны и гостиницы - 1,8%, на алкоголь - 1,4%, на образование - 1,3%.

Выборочный опрос условий жизни домохозяйств был проведен Госстатом среди 8148 домохозяйств, средний эквивалентный размер домохозяйства - 2,10 человек.

Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, большинство украинцев (83%) считают, что тарифы на коммунальные услуги для населения выше их реальной стоимости. В то же время 7,5% граждан убеждены, что тарифы ЖКУ соответствуют их реальной стоимости, а 1,5% выше их реальной стоимости.

Напомним, в первом квартале 2020 года расходы домашних хозяйств по статье "Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива" составляют 16,3%.