Продукти та комуналка: на що українці витрачають найбільше грошей

Фото: ринок в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

На харчування та житло українці витрачають понад 60% грошей

Найбільшою статтею споживчих грошових витрат домогосподарств України у I кварталі 2020 року були продукти харчування та безалкогольні напої - 46,8%. Далі йдуть житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива - 21,5%.

Про це свідчать дані вибіркового опитування умов життя домогосподарств Державної служби статистики.

За даними статистичного відомства, на одяг і взуття українці витрачають 5,0% грошей, на охорону здоров'я - 5,0%, на транспорт - 3,9%, на зв'язок - 3,7%, на тютюнові вироби - 2,5%, на предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла - 2,2%, на відпочинок і культуру - 1,9%, на ресторани та готелі - 1,8%, на алкоголь - 1,4%, на освіту - 1,3%.

Вибіркове опитування умов життя домогосподарств було проведене Держстатом серед 8148 домогосподарств, середній еквівалентний розмір домогосподарства - 2,10 осіб.

Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, більшість українців (83%) вважають, що тарифи на комунальні послуги для населення вищі за їх реальну вартість. Водночас 7,5% громадян переконані, що тарифи ЖКП відповідають їх реальній вартості, а 1,5% - вище їх реальної вартості.

Нагадаємо, в першому кварталі 2020 року витрати домашніх господарств за статтею "Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива" складають 16,3%.

Державна служби статистики оприлюднила дані щодо витрат українців на продукти харчування та інші речі у I кварталі 2020 року