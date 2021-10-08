Продукти дорожчають: як змінилася вартість за рік

Середні ціни на продукти харчування у вересні 2021 року у порівнянні з вереснем минулого року зросли 14,3%. Це вище загальної інфляції, яка становила 11,0%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, серед продуктів найбільше подорожчали цукор - на 88,0%, Олія соняшникова - на 71,7% і яйця - на 60,7%.

Крім того, хліб подорожчав на 17,2%, м'ясо і м'ясопродукти - на 12,3%, масло - на 10,9%, молоко - на 8,7%, сир і сир - на 7,9%, Риба і рибопродукти - на 7,4%, овочі - на 1,7%.

Разом з тим фрукти подешевшали на 3,5%.