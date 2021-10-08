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Продукти дорожчають: як змінилася вартість за рік

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Україна, П'ятниця 08 жовтня 2021 15:10
Продукти дорожчають: як змінилася вартість за рік Фото: деякі продукти в Україні подорожчали майже в два рази (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середні ціни на продукти харчування у вересні 2021 року у порівнянні з вереснем минулого року зросли 14,3%. Це вище загальної інфляції, яка становила 11,0%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, серед продуктів найбільше подорожчали цукор - на 88,0%, Олія соняшникова - на 71,7% і яйця - на 60,7%.

Крім того, хліб подорожчав на 17,2%, м'ясо і м'ясопродукти - на 12,3%, масло - на 10,9%, молоко - на 8,7%, сир і сир - на 7,9%, Риба і рибопродукти - на 7,4%, овочі - на 1,7%.

Разом з тим фрукти подешевшали на 3,5%.

Продукти дорожчають: як змінилася вартість за рік

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) прогнозує прискорене зростання цін у найближчі місяці. За очікуваннями Національного банку, протягом вересня-жовтня інфляція залишатиметься в діапазоні 10-11%, а в останні місяці року сповільниться нижче 10%.

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Державна служба статистики Ціни на продукти
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