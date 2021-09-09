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Что будет с ценам в Украине: НБУ дал прогноз на ближайшие месяцы

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Украина, Четверг 09 сентября 2021 14:20
Что будет с ценам в Украине: НБУ дал прогноз на ближайшие месяцы Фото: глава НБУ Кирилл Шевченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует ускоренный рост цен в ближайшие месяцы. Однако уже в конце года инфляция начнут снижаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НБУ Кирилла Шевченко на брифинге, который транслировался на Youtube.

Шевченко напомнил, что в июле цены выросли до 10,2% в годовом измерении. Кроме того, в августе, по оценкам НБУ, инфляция ускорилась.

По ожиданиям Национального банка, в течение сентября-октября инфляция будет оставаться в диапазоне 10-11%, а в последние месяцы года замедлится ниже 10%. В следующем году снижение темпов инфляции будет продолжаться - она постепенно вернется к цели 5%, отметил глава НБУ.

"Замедлению инфляции будут способствовать исчерпание эффектов низкой базы сравнения прошлого года, коррекция мировых цен на сырьевые товары и поступление нового большего урожая сельскохозяйственных культур. Сдерживающий влив на ценовую динамику также будет иметь усиление монетарной политики Национального банка", - добавил Шевченко.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение повысить учетную ставку с 8,0% до 8,5% с 10 сентября 2021 года. Таким образом, НБУ продолжил цикл повышения ставок, начатый в марте и вызванный скачком инфляции.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в июле 2021 года выросли на 10,2% в годовом измерении, что в два раза выше, чем целевой уровень НБУ (5%).

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