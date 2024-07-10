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Продукти в Україні подешевшали за останній рік: на що змінилися ціни

Фото: Ціни на продукти в Україні за рік знизилися на 0,1% (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Середні ціни на продукти харчування в Україні в червні 2024 року, порівняно з червнем минулого року, знизилися на 0,1%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, за останній рік серед продуктів найбільше подешевшали соняшникова олія - на 10,9%, цукор – на 11,5%, овочі – на 17,9%, яйця – на 22,4%.

Водночас масло подорожчало на 15,8%, сир і м'який сир - на 8,1%, молоко - на 7,7%, хліб - на 7,4%, риба та продукти з риби – на 6,4%, фрукти – на 6,0%, безалкогольні напої – на 5,3%.

Крім того, макаронні вироби подорожчали на 0,9%, хлібопродукти – на 0,8%, м'ясо та м'ясопродукти – на 0,4%.

 

Продуктова інфляція в Україні

Нагадаємо, рекордний урожай в Україні призвів до того, що зростання цін на продукти в Україні різко сповільнилося наприкінці 2023 року. Також на ціни вплинули проблеми із експортом через західний кордон.

За оцінками НБУ, споживча інфляція прискориться, зокрема, через поступове вичерпання ефектів минулорічних урожаїв та ефектів перенесення девальвації гривні.

 

За даними продовольчого агентства ООН (ФАО), у червні 2024 року світові оптові ціни на основні продукти харчування були на 2,1% нижчими за своє значення роком раніше.

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