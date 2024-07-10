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Продукты в Украине подешевели за последний год: на что изменились цены

Фото: Цены на продукты в Украине за год упали на 0,1% (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Средние цены на продукты питания в Украине в июне 2024 года по сравнению с июнем прошлого года снизились на 0,1%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, подсолнечное масло подешевело за год на 10,9%, сахар - на 11,5%, овощи - на 17,9%, яйца - на 22,4%.

В то же время, за последний год среди продуктов больше всего подорожали масло - на 15,8%, сыр и творог - на 8,1%, молоко - на 7,7%, хлеб - на 7,4%, рыба и продукты из рыбы - на 6,4%, фрукты - на 6,0%, безалкогольные напитки - на 5,3%.

Кроме того, макаронные изделия подорожали на 0,9%, хлебопродукты - на 0,8%, мясо и мясопродукты - на 0,4%.

Продуктовая инфляция в Украине

Напомним, рекордный урожай в Украине привел к тому, что рост цен на продукты в Украине резко замедлился в конце 2023 года. Также на цены повлияли проблемы с экспортом через западную границу.

По оценкам НБУ, потребительская инфляция ускорится, в частности, из-за постепенного исчерпания эффектов прошлогодних урожаев и эффектов переноса девальвации гривны.

 

По данным продовольственного агентства ООН (ФАО), в июне 2024 года мировые оптовые цены на основные продукты питания были на 2,1% ниже своего значения годом ранее.

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