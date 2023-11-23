Продукти в Україні почали дорожчати: що буде з цінами найближчим часом

Найбільше зросли ціни на овочі (+14,0%), яйця (+10,1%) та молоко (+2,1%). Водночас за значною частиною продуктів харчування - майже половиною найменувань, що відстежуються Держстатом - ціни в жовтні знизилися. Тобто вплив надходження продукції врожаю 2023 року на споживчі ціни продовжується.

Зокрема, майже на 14% знизилися ціни на моркву, на 11,9% - на гречану крупу, на 8,7% - на яблука, на 7,2% - на картопля, на 2,2% - на цукор.

Щодо загального здорожчання овочів на фоні продовження падіння цін на продукцію "борщового набору", то воно відбулося, швидше за все, за рахунок надходження овочів закритого ґрунту, зазначили в інституті.

"Подальшу динаміку споживчих цін із завершенням сезону збирання та переробки сільсько-сільськогосподарської продукції можна оцінювати як зростаючою, однак різкого зростання по продуктах харчування поки не прогнозується", - прогнозує директор інституту академік НААН Юрій Лупенко.

Ціни на продукти в Україні

Раніше в НБУ повідомили, що цінова динаміка останніх місяців зумовлювалася низкою факторів, деякі з яких мають тимчасовий характер. Хороші врожаї та, відповідно, збільшення пропозиції продуктів харчування сприяли суттєвому зниженню продовольчої інфляції. За прогнозом НБУ, надалі вплив цього фактора буде поступово вичерпуватися.

За прогнозом Мінагрополітики, ціни на овочі борщового набору в Україні зростатимуть на кілька відсотків щомісяця. Але рекордних стрибків цін зимою цього року не очікується.