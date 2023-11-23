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Продукты в Украине начали дорожать: что будет с ценами в ближайшее время

Фото: Цены на продукты в Украине будут постепенно расти (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В октябре 2023 года средние потребители цены на продукты питания выросли на 1%, прекратив тем самым свое снижение, которое длилось с июля. В дальнейшем продукты будут дорожать, но не слишком быстро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Институт аграрной экономики ".

Больше всего выросли цены на овощи (+14,0%), яйца (+10,1%) и молоко (+2,1%). В то же время по значительной части продуктов питания - почти половиной отслеживаемых Госстатом наименований - цены в октябре снизились. То есть влияние поступления продукции урожая в 2023 году на потребительские цены продолжается.

В частности, почти на 14% снизились цены на морковь, на 11,9% – на гречневую крупу, на 8,7% - на яблоки, на 7,2% - на картофель, на 2,2% – на сахар.

Что касается общего удорожания овощей на фоне продолжения падения цен на продукцию "борщового набора", то оно произошло, скорее всего, за счет поступления овощей закрытой почвы, отметили в институте.

"Дальнейшую динамику потребительских цен с завершением сезона уборки и переработки сельско-сельскохозяйственной продукции можно оценивать как растущую, однако резкого роста по продуктам питания пока не прогнозируется", - прогнозирует директор института академик НААН Юрий Лупенко.

Цены на продукты в Украине.

Ранее в НБУ сообщили, что ценовая динамика последних месяцев предопределялась рядом факторов, некоторые из которых носят временный характер. Хорошие урожаи и соответственно увеличение предложения продуктов питания способствовали существенному снижению продовольственной инфляции. По прогнозу НБУ, в дальнейшем влияние этого фактора будет постепенно иссякать.

По прогнозу Минагрополитики, цены на овощи борщового набора в Украине будут расти на несколько процентов ежемесячно. Но рекордных скачков цен зимой в этом году не ожидается.

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