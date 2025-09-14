ua en ru
Продукти в Україні дорожчають: що буде з цінами на гречку, манку та інші крупи восени

Неділя 14 вересня 2025 08:32
Продукти в Україні дорожчають: що буде з цінами на гречку, манку та інші крупи восени Чи буде нове подорожчання круп восени (фото ілюстративне: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Ціни в Україні за рік зросли на всі види круп. Найбільше подорожчали ячні - на 37,8%, та гречані - на 19,1%. Найменше подорожчало пшоно - на 9,1%.

У коментарі РБК-Україна економіст Олег Пендзин розповів, чи подорожчають крупи восени.

Чи подорожчають крупи восени

Ціни на крупи залежатимуть від загальної інфляції в країні, цін на логістику, а головне - від урожаю зернових культур. Поки Україна ще проводить роботи зі збору нового урожаю.

"Крупи - це зернові, а на сьогодні ситуація по зернових не дуже добра. Врожай гірший, ніж торішній. Оскільки зернових буде менше, то ціни на них будуть вищі. Відповідно, ціни на крупи, напевно, підуть вгору. У відсотковому розмірі поки важко сказати наскільки", - зазначає економіст.

Продукти в Україні дорожчають: що буде з цінами на гречку, манку та інші крупи восениЦіни на крупи в мережі АТБ (скриншот)

Як змінились ціни на крупи за рік

Річне подорожчання круп - із серпня 2024 по серпень 2025 року становить від 9,1 до 37,8%, залежно від виду продукції.

Ріст цін за рік на крупи:

  • ячні - 37,5%;
  • манні - 29,5%;
  • пшеничні - 21,2%;
  • гречані - 19,1%;
  • пшоно - 9,1%.

Продукти в Україні дорожчають: що буде з цінами на гречку, манку та інші крупи восениРіст цін на крупи за рік (скриншот)

Раніше ми писали про те, що у серпні 2025 року українці відчули новий виток подорожчання продуктів. Зростання торкнулося майже всіх категорій, крім окремих овочів та цукру.

Читайте також про те, що ціни на соняшникову олію в Україні б'ють рекорди - за рік продукт подорожчав більш як на третину. Новий стрибок вартості очікують восени, оскільки врожай соняшника цьогоріч буде не дуже великий. Додатковим фактором здорожчання стануть перебої електроенергії.

