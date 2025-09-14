Продукты в Украине дорожают: что будет с ценами на гречку, манку и другие крупы осенью
Цены в Украине за год выросли на все виды круп. Больше всего подорожали ячневые - на 37,8%, и гречневые - на 19,1%. Меньше всего подорожало пшено - на 9,1%.
В комментарии РБК-Украина экономист Олег Пендзин рассказал, подорожают ли крупы осенью.
Подорожают ли крупы осенью
Цены на крупы будут зависеть от общей инфляции в стране, цен на логистику, а главное - от урожая зерновых культур. Пока Украина еще проводит работы по сбору нового урожая.
"Крупы - это зерновые, а на сегодня ситуация по зерновым не очень хорошая. Урожай хуже, чем прошлогодний. Поскольку зерновых будет меньше, то цены на них будут выше. Соответственно, цены на крупы, наверное, пойдут вверх. В процентном размере пока трудно сказать насколько", - отмечает экономист.
Цены на крупы в сети АТБ (скриншот)
Как изменились цены на крупы за год
Годовое подорожание круп - с августа 2024 по август 2025 года составляет от 9,1 до 37,8%, в зависимости от вида продукции.
Рост цен за год на крупы:
- ячневые - 37,5%;
- манные - 29,5%;
- пшеничные - 21,2%;
- гречневые - 19,1%;
- пшено - 9,1%.
Рост цен на крупы за год (скриншот)
