Продукты в Украине дорожают: что будет с ценами на гречку, манку и другие крупы осенью

Цены в Украине за год выросли на все виды круп . Больше всего подорожали ячневые - на 37,8%, и гречневые - на 19,1%. Меньше всего подорожало пшено - на 9,1%.

Подорожают ли крупы осенью

Цены на крупы будут зависеть от общей инфляции в стране, цен на логистику, а главное - от урожая зерновых культур. Пока Украина еще проводит работы по сбору нового урожая.

"Крупы - это зерновые, а на сегодня ситуация по зерновым не очень хорошая. Урожай хуже, чем прошлогодний. Поскольку зерновых будет меньше, то цены на них будут выше. Соответственно, цены на крупы, наверное, пойдут вверх. В процентном размере пока трудно сказать насколько", - отмечает экономист.

Цены на крупы в сети АТБ (скриншот)

Как изменились цены на крупы за год

Годовое подорожание круп - с августа 2024 по август 2025 года составляет от 9,1 до 37,8%, в зависимости от вида продукции.

Рост цен за год на крупы:

ячневые - 37,5%;

манные - 29,5%;

пшеничные - 21,2%;

гречневые - 19,1%;

пшено - 9,1%.

Рост цен на крупы за год (скриншот)