ua en ru
Вс, 14 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Продукты в Украине дорожают: что будет с ценами на гречку, манку и другие крупы осенью

Воскресенье 14 сентября 2025 08:32
UA EN RU
Продукты в Украине дорожают: что будет с ценами на гречку, манку и другие крупы осенью Будет ли новое подорожание круп осенью (фото иллюстративное: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Цены в Украине за год выросли на все виды круп. Больше всего подорожали ячневые - на 37,8%, и гречневые - на 19,1%. Меньше всего подорожало пшено - на 9,1%.

В комментарии РБК-Украина экономист Олег Пендзин рассказал, подорожают ли крупы осенью.

Подорожают ли крупы осенью

Цены на крупы будут зависеть от общей инфляции в стране, цен на логистику, а главное - от урожая зерновых культур. Пока Украина еще проводит работы по сбору нового урожая.

"Крупы - это зерновые, а на сегодня ситуация по зерновым не очень хорошая. Урожай хуже, чем прошлогодний. Поскольку зерновых будет меньше, то цены на них будут выше. Соответственно, цены на крупы, наверное, пойдут вверх. В процентном размере пока трудно сказать насколько", - отмечает экономист.

Продукты в Украине дорожают: что будет с ценами на гречку, манку и другие крупы осеньюЦены на крупы в сети АТБ (скриншот)

Как изменились цены на крупы за год

Годовое подорожание круп - с августа 2024 по август 2025 года составляет от 9,1 до 37,8%, в зависимости от вида продукции.

Рост цен за год на крупы:

  • ячневые - 37,5%;
  • манные - 29,5%;
  • пшеничные - 21,2%;
  • гречневые - 19,1%;
  • пшено - 9,1%.

Продукты в Украине дорожают: что будет с ценами на гречку, манку и другие крупы осеньюРост цен на крупы за год (скриншот)

Ранее мы писали о том, что в августе 2025 года украинцы ощутили новый виток подорожания продуктов. Рост коснулся почти всех категорий, кроме отдельных овощей и сахара.

Читайте также о том, что цены на подсолнечное масло в Украине бьют рекорды - за год продукт подорожал более чем на треть. Новый скачок стоимости ожидают осенью, поскольку урожай подсолнечника в этом году будет не очень большой. Дополнительным фактором подорожания станут перебои с электроэнергией.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крупа Цены в Украине
Новости
Взрыв на Киевщине: появились первые детали от власти
Взрыв на Киевщине: появились первые детали от власти
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России